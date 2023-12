Un racconto inedito e molto duro: Simona Ventura ha svelato di aver vissuto momenti decisamente neri nella sua vita.

A ‘Ballando con le Stelle’ è tempo di racconti intensi oltre che di passi di danza. Protagonista dell’ultima puntata andata in onda sabato 16 dicembre anche Simona Ventura che ha parlato di violenza psicologica subita e di “buco nero” nel quale era finita. La conduttrice, prima di esibirsi col compagno di avventura Samuel Peron, si è confessata a 360° lasciando lo studio emotivamente colpito.

Simona Ventura, il momento difficile

Prima di scendere in pista per l’esibizione della gara a Ballando, la Ventura è stata protagonista di una clip molto intensa nella quale ha raccontato il momento più buio della sua vita quando era rimasta incatenata in una relazione tossica che l’ha vista subire violenza psicologica.

Per la donna è stato un periodo molto difficile: “Fino al 2011 il lavoro andava alla grande ero sola ma mi occupavo dei miei ragazzi, poi senza accorgermene mi sono ritrovata con delle catene addosso. Mi ero completamente isolata, mi sono ritrovata in un buco nero che mi ha avvicinato alla depressione”, ha confidato la showgirl.

Per lei “è stato un momento nero che io non ho riconosciuto fino adesso”. E ancora: “Dal 2011 al 2018. Il lavoro era diventato meno, ma stavo vicino ai miei ragazzi, poi a un certo punto mi sono allontanata da loro, dalla mia famiglia, è stato un momento difficile”.

“Avere accanto una persona che ti sminuisce in continuazione, fa sì che e a un certo punto ci credi anche tu di non valere niente”, ha aggiunto. “La violenza psicologica ti toglie le forze, anche una come me che sembra sempre Giovanna D’Arco, senza essersene resa conto è finita in questa cosa”.

Per Super Simo, però, anche il momento di svolta arrivato con uno shock: l’aggressione subita da suo figlio in discoteca nella quale aveva rischiato la vita.

“Il punto di svolta è stato l’incidente di Niccolò: lì ho toccato il fondo dal punto di vista psicologico e ho iniziato la risalita. E poi ora è un momento felice, e mi rendo conto di avercela fatta”, ha aggiunto la Ventura facendo emozionare tutti i presenti prima di esibirsi in una bella coreografia pensata da Samuel Peron.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda il programma e il momento molto toccante del racconto della showgirl:

