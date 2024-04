Una gita in barca con amici e alla presenza anche di una ex. Il ritorno a Napoli di Stefano De Martino non è certo passato inosservato…

Un weekend decisamente movimentato per Stefano De Martino che è tornato a Napoli per festeggiare, anche insieme a Belen, il compleanno del figlio Santiago. Per il conduttore e ballerino, però, anche una gita in barca alla presenza di amici e… di un’altra ex.

Stefano De Martino con amici e… una ex

Ad essere ben informato sui recenti movimenti di De Martino è stato il settimanale Chi. Il conduttore e ballerino, infatti, ha vissuto dei momenti in famiglia in occasione della festa di compleanno del figlio Santiago.

Per lui anche una reunion con Belen a cui ha però fatto seguito una gita in barca con amici. Il settimanale non si è fatto sfuggire l’occasione di pizzicare Stefano in quei momenti e ha notato che tra i vari amici presenti alla gita in mare ci fosse anche una sua ex, Gilda Ambrosio.

I due hanno avuto un flirt alcuni anni fa e si sono ritrovati quasi per caso insieme ad amici in comune. Dalle foto condivise da Chi, tra loro è sembrato esserci ancora tanto feeling ma, ovviamente, nulla di più.

Di seguito anche il post su Instagram di Chi con la copertina dove si intravede anche lo spazio dedicato al conduttore e ballerino:

Il compleanno di Santiago

L’occasione principale per il ritorno a Napoli di De Martino, però, come detto, è stata la festa di compleanno di Santiago.

Tale party ha reso possibile anche la reunion con Belen dopo mesi di tensione. Il settimanale ha spiegato come tra l’argentina e l’ex marito le cose stiano tornando ad essere civili dopo mesi in cui i due non si erano neppure parlati.

Tra loro, per il bene di Santiago, quindi, sembra essere tornato il sereno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG