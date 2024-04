In forma smagliante, Caterina Balivo ha spiegato quali siano i suoi segreti di bellezza anche in merito alle abitudini alimentari.

Protagonista sulla Rai con ‘La Volta Buona’, Caterina Balivo si mostra ogni giorno al pubblico del piccolo schermo in forma smagliante. Ma quali sono i suoi segreti? A svelarne alcuni la diretta interessata che ha parlato a Le Iene anche delle sue abitudini alimentari.

I segreti di bellezza di Caterina Balivo

Conduttrice di successo e madre di due figli, la Balivo vanta sicuramente un fisico pazzesco. Ma come fa a tenersi così in forma? Parlando a Le Iene, la donna ha raccontato le sue abitudini in termini di alimentazione. “Io mangio alle 19 e poi rimangio alle 13”, ha detto sottolineando di trarne grandi benefici anche a livello di pelle.

Entrando nei dettagli, la presentatrice ha aggiunto: “Faccio praticamente cena alle 19, rimangio alle 13 (il giorno dopo, ndr), ma alle 13 devo mangiare bene, non è che posso mangiare un panino, quindi mi porto le cose da casa. Porto sempre le cose da casa perché inizio a mangiare alle 13 prima della diretta, visto che non mangio per 16 ore ho bisgono di un pasto completo”, ha tenuto a precisare ancora la donna di spettacolo.

Altri “trucchetti”

Sebbene per sua stessa ammissione non sempre riesce a tenere fede a questo regime alimentare, la Balivo ha spiegato anche di avere dei trucchetti nel caso in cui le venisse fame: “Bevo perché poi quando hai la sensazione di fame prendi una tisana o l’acqua e ti riempi”.

Parlando di quello che sarebbe, di fatto, un regime di digiuno intermittente, la conduttrice ha aggiunto: “Io ho cominciato perché mi sentivo appesantita, adesso lo faccio per salute“.

Di seguito anche un recente post Instagram della presentatrice dove si può apprezzare la sua forma smagliante:

