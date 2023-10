Nuovi rumors su Stefano De Martino che, nelle scorse ore, ha festeggiato il 34esimo compleanno. Alla sua festa una donna misteriosa.

Nelle scorse ore via abbiamo parlato della festa di compleanno di Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore tv ha festeggiato i suoi 34 anni e lo ha fatto con un party in compagnia di amici. Durante la serata sono state pubblicate delle foto sui social dove si era intravista una donna. In tanti hanno pensato a Martina Trivelli, accostata all’ex volto di Amici in precedenza, ma in realtà, pare che la ragazza in questione sia un’altra possibile “fiamma”…

Stefano De Martino, la nuova indiscrezione

Se nelle scorse ore si era ipotizzato che la donna misteriosa presente alla festa di De Martino fosse Martina Trivelli. Adesso, qualche dubbio in più pare esserci. In particolare è Today a riportare l’indiscrezione relativa a quella che sembra essere un’altra donna.

Il media ha raccontato di aver ricevuto una segnalazione secondo cui la ragazza in questione potrebbe essere Veronica Montini. Va detto che, anche in questa circostanza, va usato assolutamente il condizionale anche perché la Montini sarebbe l’ex fidanzata di Tony Effe. Pare che la giovane sia andata anche in Sardegna proprio con De Martino e altri amici poco dopo la rottura dal cantante.

Come sottolineato da Today, non è chiaro quale sia il rapporto tra i due e quale sia il lavoro di Veronica che potrebbe averle permesso di conoscere, magari dietro le quinte, sia Effe che Stefano.

A quanto pare i due si conoscerebbero da tempo, cosa confermata dal reciproco “segui” su Instagram.

Staremo a vedere se dall’indiscrezione si passerà a qualcosa di più. Certo è che dopo quella che pare essere la rottura definitiva tra l’uomo e Belen Rodriguez, ogni giorno sul suo conto se ne sentono di ogni…

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’ex ballerino di Amici:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG