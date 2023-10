Torna a parlare Moreno, il famoso rapper che si era allontanato dalle scene musicali e della tv dopo la partecipazione ad Amici.

Vi ricordate Moreno? Probabilmente i fan di Amici di Maria De Filippi sì. Il ragazzo è stato uno dei primi, se non il primo, rapper della scuola. Aveva portato una ventata di freschezza oltre che grandi capacità. Dopo il talent, però, poche gioie con una partecipazione in tv a L’Isola dei Famosi. In tanti si sono chiesti in questi anni che fine avesse fatto e finalmente il diretto interessato lo ha spiegato a Casa Sdl.

Moreno, cosa ha fatto dopo Amici

“Volevo fare quello che mi piaceva, ho cercato di distinguermi, di rappare come voglio con un atteggiamento da freestyler. Ho firmato per una squadra di hockey su ghiaccio che fanno uno spettacolo e io, di fatto, divento il rapper della squadra. Ho realizzato un gingle per loro”, ha raccontato con entusiasmo Moreno a Sdl. “La mia hit estiva me la gioco d’inverno. Se questo pezzo non l’avessi lavorato con loro lo avrei voluto far sentire a Sanremo. Se lavoro bene questo inverno e questa estate l’anno prossimo ci provo”, ha aggiunto.

Parlando proprio del suo mestiere da rapper, il ragazzo ha spiegato con grande sincerità: “La cosa bella e brutta di questo lavoro è la montagna russa. Io che sono stato considerato un ‘bambino d’oro’ ho veramente vissuto tante emozioni che ripenso con piacere. Ho suonato negli stadi, ho conosciuto il Papa, ho cantato sigle per la Disney, un libro. Ho fatto tante cose concentrate in poco tempo che forse non mi sono goduto”.

“Devo dire che è stato difficile da gestire. Soprattutto considerando che venivo dal mondo del rap e che poi invece mi ero affacciato alle famiglie, ad un altro mondo nuovo pure per me”.

Di seguito anche i post Instagram di Casa Sdl con l’intervista al rapper:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG