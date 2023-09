Nuovo amore per Stefano De Martino? Sembra proprio di sì. Sul conduttore sono spuntate altre foto in dolce compagnia…

Da una parte Belen e Elio, dall’altra Stefano De Martino con quella che potrebbe essere la sua nuova fidanzata. Il conduttore era già stato pizzicato con una nuova possibile fiamma ma adesso Diva e Donna non ha più dubbi e pubblica alcune foto che certificherebbero come il presentatore abbia voltato pagina dopo la fine della relazione con la showgirl argentina, madre di suo figlio Santiago, con la bella Martina.

Le nuove foto di Stefano De Martino con la bella Martina

Già ad inizio settembre, De Martino era stato visto in dolce compagnia di una giovane ragazza che i più informati hanno affermato fosse una donna fuori dal mondo dello spettacolo, tale Martina Trivelli. Dopo quell’avvistamento, nessuna novità, almeno fino ad oggi.

Infatti, Diva e Donna pare aver confermato la relazione tra il conduttore e la ragazza. I due sono stati visti e fotografati insieme in scooter e tra loro pare esserci del feeling.

Il settimanale ha dedicato loro un servizio intero e sui social ha scritto: “Mentre la sua ex Belen ha ufficializzato la storia con Elio Lorenzoni, anche Stefano sembra aver ritrovato il sorriso tra le braccia di un’altra: si chiama Martina, ha 26 anni e non lavora nel mondo dello spettacolo. Eccoli insieme in queste immagini che fanno parte di un servizio più ampio che potete trovare in esclusiva solo sul numero di “Diva e donna” in edicola questa settimana”.

Insomma, pare proprio che i due formino una coppia. Per averne conferma, però, bisognerà come sempre aspettare qualche “indizio” in più o che uno dei diretti interessati parli ufficialemente. Staremo a vedere.

Di seguito anche il post Instagram di Diva e Donna con alcune delle foto del conduttore:

