Erano stati pizzicati questa estate insieme. Ora, Valeria Marini e il deputato di Fratelli d’Italia, Gerolamo Cangiano, non si nascondono più. I due, infatti, sono sempre più social. Nelle ultime ore, la showgirl ha addirittura pubblicato una foto direttamente dal Parlamento italiano, in occasione della cerimonia per il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.

Valeria Marini in Parlamento: la foto social

Nelle scorse ore, la Marini ha voluto condividere con tutti i suoi seguaci su Instagram un momento di forte gioia per lei. La donna, infatti, era presente, in Aula di Parlamento, alla cerimonia per il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana durante la quale a cantare l’Inno di Mameli è stato Andrea Bocelli.

Negli scatti condivisi si vedono appunto i due innamorati godersi una giornata speciale a Montecitorio. La Valeriona nazionale ha voluto anche aggiungere una didascalia alle sue foto: “Orgogliosa di essere italiana. Oggi nell’Aula di Montecitorio si è svolta la cerimonia per celebrare il 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana. L’inno d’Italia affidato alla voce di Andrea Bocelli”.

Gimmi, così lo chiama la Marini, tempo fa aveva spiegato: “Con Valeria ci conosciamo da anni, la scintilla è nata dalla passione che abbiamo entrambi per l’Italia e la voglia di amare questo Paese”.

A quanto pare questa relazione procede a gonfie vele ed è arrivata a superare, si fa per dire, i limiti del Parlamento. Nei commenti al contenuto social della donna molti messaggi d’affetto e qualche solito haters che ha fatto presente ai diversi filtri usati e al fatto che la donna non sarebbe dovuta essere presente in una occasione così importante. Al netto del classico odio social, siamo sicuri che la soubrette avrà replicato, almeno in cuor suo, con “baci stellari”…

Di seguito anche il post Instagram della donna con le foto direttamente da Montecitorio:

