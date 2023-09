Mentre Belen sembra intenzionata a non nascondersi più insieme a Elio Lorenzoni, Stefano De Martino ha fatto un inaspettato gesto via social.

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez sembra aver deciso di non nascondersi più insieme a Elio Lorenzo e infatti, sui social, ha postato le loro prime foto insieme. Nel frattempo il suo ex marito, Stefano De Martino, ha compiuto un gesto social verso un’altra sua celebre ex, ossia la cantante Emma Marrone.

Il ballerino ha infatti condiviso nelle sue stories l’ultimo brano di Emma, Iniziamo dalla fine, e l’ha taggata. In tanti si chiedono se non si sia trattato di una frecciatina nei confronti di Belen con cui, com’è noto, lo stesso Stefano tradì Emma all’epoca della loro relazione.

Stefano De Martino: il gesto nei confronti di Emma

Riavvicinamento in corso per Stefano De Martino ed Emma Marrone? La vicenda al momento sembra improbabile e i due non hanno mai fatto segreto di essere rimasti buoni amici anche dopo la loro separazione. Nonostante questo il ballerino ha compiuto per la prima volta un gesto nei confronti della sua celebre ex che, per molti, potrebbe celare un significato particolare.

Nelle stesse ore in cui lui taggava Emma infatti, Belen aveva pubblicato le sue prime foto in compagnia dell’imprenditore Bresciano Elio Lorenzoni, con cui si vocifera che abbia dato inizio ad una liaison dopo il suo ennesimo addio a Stefano. Sarà vero? Sui social al momento non vi sono conferme e in tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di saperne di più.

