Francesco Totti ha preso le difese di suo figlio Cristian, che ha esordito con il Frosinone seguendo le sue orme nel mondo del calcio.

Cristian Totti desidera seguire le orme di suo padre come calciatore e nelle scorse ore ha condiviso le immagini del suo debutto con la maglia Primavera del Frosinone. Sui social in tanti gli hanno fatto i loro complimenti, ma c’è anche chi lo ha insultato per il suo aspetto fisico e per quello che molti hanno definito un “evidente sovrappeso”. A prendere le difese di Cristian ci ha pensato suo padre Francesco Totti, che a Radio Serie A ha detto:

“Chi critica su internet penso che sia una persona inesistente. Magari ha anche dei figli. Chi si esprime in quel modo con un ragazzo di 17 anni non merita di avere delle risposte”.

Bodyshaming contro Cristian Totti: il padre lo difende

Per la prima volta Francesco Totti è intervenuto pubblicamente in difesa di suo figlio Cristian, e oltre ad averlo incoraggiato a seguito del suo debutto con la maglia Primavera del Frosinone ha anche fatto chiarezza su quale potrebbe essere il suo futuro calcistico qualora non dovesse ottenere i risultati sperati.

“Alla Roma Cristian non aveva la possibilità di esprimersi. Me lo hanno chiesto e io da genitore gli ho detto di godersi questo momento. Se non andrà bene cambierà lavoro. Il suo nome ovunque andrà è sempre quello, dovrà essere bravo lui a mettere da parte le emozioni”, ha confessato l’ex calciatore, che sui social ha incoraggiato suo figlio scrivendo: “Daje Cricca”. I fan sui social hanno notato un evidente somiglianza tra l’ex calciatore e il suo primogenito ma in molti hanno insultato il 17enne per i suoi presunti chili in eccesso.

