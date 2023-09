Marica Pellegrinelli ha deciso di replicare contro gli haters via social che continuano a inviarle messaggi fuori luogo e insulti.

Marica Pellegrinelli è solo una delle molte vip che, sui social, si sono trovate a fare i conti con haters, leoni da tastiera o peggio, ammiratori indesiderati. In queste ore la stessa modella ha replicato ad una domanda imbarazzante e fuori luogo a lei rivolta da un detrattore e lo ha fatto sfoderando la sua consueta ironia e anche un’inaspettata minaccia.

“Ti piace fare i pom**i?”, ha scritto l’haters, e Marica Pellegrinelli ha risposto: “Un giorno pubblicherò tutti i profili che m’inviano domande simili, vi avverto. By the way, sono un ottimo anti aging, ginnastica facciale insomma”.

Marica Pellegrinelli: la replica al leone da tastiera

Come altre celebrità anche Marica Pellegrinelli si è vista costretta a replicare con sagacia e minacce contro i leoni da tastiera che, spesso, le hanno rivolto insulti o aspre critiche via social. In particolare la modella è stata travolta da una vera e propria bufera nel 2019 quando, dopo aver annunciato la sua separazione dall’ex marito Eros Ramazzotti, uscì allo scoperto con l’allora fidanzato Charley Vezza.

Oggi la modella sembra aver trovato finalmente la serenità accanto al dj olandese William Djoko che, nell’ultimo anno, le è rimasto accanto anche durante la sua difficile battaglia contro il cancro. Lei stessa ha raccontato la dolorosa vicenda via social e non ha mai nascosto quanto la presenza del suo compagno sia stata per lei di fondamentale importanza.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG