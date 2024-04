Stefano De Martino si propone come direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, ma “C’è bisogno di un senatore come Carlo Conti”.

In un servizio di Le Iene a lui dedicato, Stefano De Martino ha rivelato alcuni dettagli inaspettati sulla sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2025 in veste di direttore artistico. Da mesi, infatti, il ballerino è nel toto nomi dei possibili successori di Amadeus, ma adesso De Martino vuole rompere il silenzio e dire come stanno le cose.

Oltre a lui, i nomi dei possibili futuri conduttori del festival sono: Carlo Conti, Stefano De Martino, Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio e Alessia Marcuzzi.

Stefano De Martino: “Ci vuole un senatore come Carlo Conti”

Quando viene chiesto a Stefano De Martino se sarebbe disposto a condurre il primo Festival di Sanremo dopo Amadeus, il conduttore risponde: “Qualche anno fa se qualcuno mi avesse detto una roba del genere avrei detto figurati, sicuramente ci sono fior fior di professionisti che avranno da fare per i prossimi anni, vero Carlo?” riferendosi a Carlo Conti.

Ma poi continua: “Se qualcuno mi chiama io sono sempre a disposizione dell’azienda. Nessun tipo di contatto, sono in lista d’attesa e la lista è lunga. Per affrontare il dopo Amadeus credo ci voglia un senatore come Carlo Conti. Sanremo è un’arma a doppio taglio, se ti va bene, tutto bene, ma se ti va male…“.

Stefano De Martino pronto per Sanremo

Pare proprio che De Martino non aspetti altro che la richiesta dell’azienda di condurre il prossimo Festival, ma è ben consapevole che il suo desiderio potrebbe non concretizzarsi, o almeno non quest’anno.

Infatti, il ballerino dichiara molto schiettamente che a tale richiesta quest’anno “No! Direi di no!“. Ma sarebbe davvero capace di respingere una tale opportunità ora che il ballerino sta cercando di affermarsi come conduttore televisivo?

