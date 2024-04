Dopo le prime indiscrezioni, ecco le conferme: Belen Rodriguez ha un nuovo amore e il fortunato si chiama Angelo. Svelati tanti nuovi dettagli.

Nuovo fidanzato per Belen Rodriguez, adesso non sembrano esserci più dubbi. Secondo quanto si apprende da Diva e Donna, ecco Angelo, il nuovo uomo che ha fatto perdere la testa all’argentina. Sul ragazzo sono stati svelati nuovi dettagli decisamente interessanti…

Belen Rodriguez, tutto sul nuovo amore Angelo

La nuova relazione tra la showgirl argentina e Angelo è diventata realtà. A mostrare le prime foto è stata Diva e Donna che ha pubblicato quelle che sono, a tutti gli effetti, le prime immagini della coppia che si frequenterebbe da un paio di mesi e che avrebbe anche già trascorso qualche mini vacanza insieme. Pare che anche i figli della bella Belen lo abbiano conosciuto.

Sul ragazzo ci sono nuovi dettagli interessanti. Si chiamerebbe Angelo Eduardo e avrebbe 34 anni. Sembra che l’uomo sia di origine siciliana e che faccia l’imprenditore.

I due si sarebbero conosciuti tempo fa e che abbiano già trascorso del tempo insieme, anche a Parigi, quando la showgirl aveva portato i figli a Disneyland.

Staremo a vedere, adesso, se dopo la pubblicazione delle foto tra i due, la donna vorrà uscire definitivamente allo scoperto e raccontare nuovi interessanti retroscena sulla nuova love story.

Di seguito anche il post Instagram di Diva e Donna con le prime foto dell’argentina e del suo nuovo amore non più tanto segreto:

I primi “problemi”

Nei giorni precedenti, quando si era diffusa la notizia sul nuovo amore dell’argentina, erano spuntati anche i pettegolezzi su presunti iniziali problemi tra loro relativi alla famiglia di lui.

In particolare, una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano, aveva messo in evidenza come la madre di Angelo non sarebbe stata troppo contenta della relazione.

Non sappiamo, oggi, se sia effettivamente così. Solo il tempo potrà dirlo…

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG