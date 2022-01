Alex Belli e Delia, parla Starlite: “Siamo amici e amanti”

Starlite – nome d’arte dell’attrice di The Lady balzata agli onori delle cronache per il suo legame con Alex Belli e Delia Duran – ha rotto per la prima volta in silenzio in merito al suo rapporto con i due volti del Grande Fratello Vip 6.

Starlite: la relazione con Alex Belli e Delia Duran

Cosa c’è tra Starlite, Alex Belli e Delia Duran? Per la prima volta a parlare pubblicamente del ménage a trois è stata la stessa attrice (conosciuta per aver recitato una parte nella web serie di Lory Del Santo, The Lady). “Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno”, ha dichiarato Starlite a Libero.

Alex Belli e Delia Duran

Già nella casa del GF Vip Alex Belli e Delia Duran avevano lasciato intendere di aver avuto una relazione intima con un’amica comune (che, oltretutto, sarebbe anche l’assistente personale di Belli). Dopo le ultime vicende e quanto accaduto tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del GF Vip, Delia Duran avrebbe deciso di archiviare la sua liaison con l’attore e, in tanti, si chiedono se un domani i due riusciranno a chiarirsi.