La chirurgia plastica è da sempre un taboo, sia per le donne che per gli uomini. Specie nel mondo dello spettacolo c’è chi ne fa uso per migliorare qualche feature del proprio viso o per togliersi qualche anno d’età, e chi ne abusa stravolgendo completamente il proprio aspetto.

Nella maggior parte dei casi chi ne fa uso lo fa in gran segreto e sopratutto nel mondo dello spettacolo si preferisce sempre negare l’evidenza. Da Donatella Versace a Nina Moric passando per Valeria Marini, vediamo chi è diventato praticamente irriconoscibile a causa del troppo bisturi o botox.

