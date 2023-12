Il 2023 è stato un anno a dir poco nero per alcune delle coppie dello show business: scopriamo quali sono le coppie che sono “scoppiate”.

Il 2023 è stato un anno duro per moltissimi vip che, a sorpresa, hanno annunciato al mondo le loro separazioni. Da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis a Tiziano Ferro e Victor Allen, scopriamo quali sono stati i vip che si sono detti addio.

Le coppie scoppiate nel 2023

Dopo mesi di indiscrezioni in merito a una loro presunta crisi, Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno annunciato al mondo il loro addio. Poco tempo dopo l’ex velina è uscita allo scoperto con l’istruttore di kickboxing Georgian Cimpeanu.

A seguire è stata la volta di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che, in un primo momento, avevano smentito a gran voce le indiscrezioni in merito ad una loro presunta crisi. I due non hanno mai fatto chiarezza in merita alla questione, ma hanno specificato di essere rimasti buoni amici dopo la separazione.

Altra coppia longeva che ha sorpreso i fan con un annuncio d’addio nel 2023 è stata quella formata da Giorgia Soleri e dal frontman dei Maneskin, Damiano David. I due stavano insieme da diversi anni ed erano da poco andati a convivere. L’annuncio d’addio è giunto tra il clamore generale dopo che il cantante è stato avvistato mentre baciava Martina Taglienti.

L’addio di Tiziano Ferro e Victor Allen

Altra coppia vip che si è separata nel corso dell’anno generando non poco clamore è stata quella formata da Tiziano Ferro e da Victor Allen. I due sono convolati a nozze nel 2019 con una doppia cerimonia e, nel 2022, sono diventati genitori di due figli adottivi (rimasti a vivere con il cantante dopo l’annuncio d’addio).

Per quanto riguarda i vip del panorama internazionale anche Ricky Martin e suo marito, Jwan Yosef, hanno annunciato al mondo il loro addio e, come loro, si sono separati anche Britney Spears e il suo terzo marito, Sam Asghari.

