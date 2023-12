Da Johnny Depp, passando per Jennifer Lopez e fino a Britney Spears, sono 10 le coppie vip che hanno vissuto dei matrimoni da record. Ci sono coppie che hanno ceduto al divorzio dopo circa 15 mesi e altri che invece non hanno resistito 72 ore!

Ci sono star che semplicemente hanno ammesso di aver fatto un errore e altri che invece si sono portati dietro cause legali e giudizi in tribunale. Scopri chi sono le star di Hollywood che non sono proprio riuscite a resistere alla vita matrimoniale!

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG