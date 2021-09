In molti attendevano le novità sul matrimonio tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, nozze più volte vociferate ma mai realizzate. C’era l’intenzione e la voglia di coronare un sogno dopo la nascita della piccola Bianca che a breve compirà due anni. Così non sarà, tramite Instagram Sossio ha annunciato la fine della storia con Ursula. Un fulmine a ciel sereno dato che la coppia non aveva lasciato intendere crisi imminenti, o almeno ultimamente è stato così.

Il messaggio di Sossio recita così:

Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d ‘amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca. Purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea… prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate.

Il messaggio è stato accompagnato dalla scritta “Game over” messa nero su bianco al centro di un’immagine. Sossio parla di incompatibilità caratteriali, in effetti un segnale a proposito era giunto qualche mese fa da un’intervista di Ursula a Più Donna:

Abbiamo caratteri troppo diversi e mentre io cerco di andargli incontro e di capirlo, Sossio non riesce ad andare oltre. Dopo tre anni posso dire che ancora non mi conosce bene. Ma ci sposiamo e inviteremo anche Maria, anche se probabilmente non potrà venire per tutti gli impegni che ha.

Nelle ultime ore la Bennardo ha continuato a postare ricordi legati anche alla storia con il suo ex fidanzato tra cui la partecipazione a Uomini e Donne. Scorrendo le altre stories non c’è nessun riferimento alla rottura fino ad arrivare alle 10 del mattino di oggi, 17 settembre. Ursula ha deciso di reagire per la prima volta a quel game over scritto dall’uomo. Un utente commenta “Per me quando finisce un rapporto non si scrive Game over per il semplice motivo che non è stato un gioco” lei risponde: “Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”