Gossip: le notizie del 17 settembre 2021

Tutte le notizie di gossip di oggi venerdì 17 settembre 2021

Vera Miales, fidanzata di Amedeo Goria, sui propri social, ha commentato il comportamento del giornalista con le altre donne della casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘. Il concorrente, nella clip di presentazione, ha voluto sottolineare il suo status sentimentale da single:

Tra di noi non ci sono segreti. Nessuno! Le altre? Quali altre? Conosco tutte quelle che vorrebbero provarci con lui. Quante volte ho risposto io ai loro messaggi dal suo cellulare, per gioco. Io sono la sola! L’unica! Quante malelingue, quanta cattiveria. Amedeo ha solo paura, ma sta imparando ad affrontarla e la supererà, insieme a me! Amore in questi primi giorni ti stai dimostrando in gamba. […] Continua così. Divertiti, ma ricordati che ti tengo d’occhio.

Tommaso Eletti del Grande Fratello Vip 6 criticato da Stefano Sirena

Stefano Sirena, che ha vissuto con Tommaso Eletti l’esperienza di ‘Temptation Island’, rispondendo alle domande dei propri followers su Instagram, ha bocciato i primi giorni da gieffino del 21 enne romano:

In tanti mi avete chiesto cosa pensassi di Tommaso al Gf. Non volevo rispondere finché non ho letto questa notizia oggi. Per me oltre a non avere saputo cogliere il senso di Temptation Island, visto che è uscito dopo cinque giorni, continua a mostrarsi immaturo e privo di contenuti. Diciamo che i suoi 21 anni li dimostra tutti.

Cristiano Malgioglio contro Katia Ricciarelli: il gossip

Cristiano Malgioglio, sui social, ha attaccato duramente una frase omofoba di Katia Ricciarelli che ha dato del ‘ricchxxne’ ad Alex Belli. Ecco il breve sfogo del neo giudice di ‘Tale e quale show’ rivolto all’inquilina della casa di Cinecittà: