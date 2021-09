Circa una settimana fa Loretta Goggi ha festeggiato il 40mo compleanno della sua hit Maledetta Primavera all’Arena di Verona, nella seconda serata dei Seat music awards. Una festa condivisa con gran parte del pubblico che ha amato e ama tutt’ora il brano che fece il suo esordio nel Sanremo 1981. Poche ore dopo i sorrisi e le urla, l’amarezza e lo sconforto per le decine di critiche e insulti pubblicati sui suoi social.

A tutto ciò ha fatto seguito una reazione della cantante e giudice di Tale e Quale show oltre che una conseguenza. Loretta ha ritenuto che i commenti siano stati “di una cattiveria, un’arroganza e una gratuità indescrivibili tali da costringere il mio staff a cancellarne alcuni”.

La Goggi ha poi proseguito

La cosa non mi piace, però l’educazione ha un limite e il mio sito non deve dare spazio a certi signori. Censurare nemmeno è bello. L’unica cosa è prenderne le distanze.

Le offese sul look, i presunti ritocchi al volto e all’esibizione in playback sommate sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso:

Ho deciso di allontanarmi definitivamente dai social e dai relativi insulti che oltre a ledere la libertà di chiunque su come desideri vestirsi, pettinarsi o truccarsi.

Non sono mancati i pareri di colleghi e amici dell’Artista, tra questi Mara Venier che nella conferenza stampa di Domenica IN, presentata ieri 16 settembre, ha commentato così:

Loretta ha fatto quello che sentiva di fare e ha tutta la mia solidarietà davanti al caso vergognoso dell’attacco contro di lei sui social. Ma non doveva andare via, doveva rimanere. Purtroppo, la maggior parte di chi lancia quelle offese è formata da donne adulte, ultra 60enni, le più agguerrite, altro che la famosa solidarietà femminile… Non la vedo proprio.