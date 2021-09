A soli quattro giorni dall’inizio del Grande Fratello VIP, nella casa è già tempo di sorprese. Il primo ad essere coinvolto è Manuel Bortuzzo ormai entrato nel cuore degli inquilini che hanno fatto il loro ingresso lunedì scorso. Alfonso Signorini ha chiamato il ragazzo nella Mystery room per conoscere meglio le emozioni che stanno attraversando l’atleta da quando ha iniziato l’avventura al GF VIP. Il conduttore ha mostrato lui in una foto prima della drammatica sparatoria di due anni e mezzo fa.

L’incidente mi ha sicuramente cambiato la vita, oggi mi sento più completo e sicuro di ieri. Qua ho trovato la leggerezza che speravo di trovare. Ho avuto al mio fianco persone che mi hanno riportato al mondo, mi hanno detto di lasciar perdere le lamentele.

Nel Manuel di ieri: “Vedo quello che ho dentro adesso, con tante più insicurezze. Un Manuel interiore nascosto, ero in piedi e inseguivo un sogno, ma non conoscevo ancora chi ero veramente. So che può sembrare assurdo ma è così. Il periodo dopo l’incidente nelle terapie intensive mi ha fatto cambiare visione della vita“. La sua è una riflessione che porta un messaggio di positività nonostante quanto accaduto quella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019:

Con altri ragazzi nei centri di riabilitazione abbiamo toccato l’essenza della vita e tutto il resto non contava più. È stato fondamentale avere di fianco persone che mi hanno riportato al mondo facendomi vedere il bicchiere mezzo pieno. Perché proprio a me? Non mi sono risposto, sono solo andato avanti. Non me lo chiedo più.

Manuel però non sapeva che a pochi passi di lui c’era una persona speciale ad ascoltarlo, suo padre Franco. In casa tutti sono freezzati, l’uomo fa il suo ingresso e si mette davanti all’atleta e agli inquilini:

Qui c’è il mio uomo, che amo, mio figlio. Io sono qui a confermare che quello che può fare quello che vuole, rispettiamo i suoi obiettivi“. Poi si rivolge a suo figlio: “Stai facendo un bellissimo percorso, la mamma è davanti alla televisione. Sono felice di vederti così, di volermi fuori dai piedi. Sei un esempio per tutti. Io sono contento, è un’emozione grande”. Infine un pensiero anche per gli inquilini: “Meritate di essere in questo posto, vi adoro. Siete delle persone speciali“