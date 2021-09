Secondo appuntamento con il Grande Fratello VIP 6 e le prime dinamiche iniziano a smuovere la tranquillità nella casa. Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge già da qualche giorno sono al centro dell’attenzione per una conoscenza (la loro) che si trascina da mesi prima dell’ingresso nel reality show. Destino ha voluto che i due si rincontrassero dopo un flirt (confermato da entrambi) avvenuto la scorsa estate: “È stato un rapporto molto intenso” ha affermato Gianmaria “Con Soleil è durata da settembre fino a giugno di quest’anno” ha continuato confidandosi con Raffaella Fico: “Abbiamo litigato, abbiamo avuto delle discussioni e ci siamo allontanati. Lei ha provato a richiamarmi ma io ho chiuso i rapporti”.

Nel pomeriggio Soleil e Gianmaria hanno avuto un primo confronto, seduti davanti agli specchi del bagno l’influencer ha detto rivolgendosi al ragazzo:

Io ti ho dato tutto quello che potevo, non capisco perché tu pensi questo, soprattutto da me che ho cercato di tutelare il tuo cuore dall’inizio alla fine. La vicinanza con te la sento, di base andiamo molto d’accordo, abbiamo le stesse amicizie e abbiamo un legame… Da parte mia non c’era quel trasporto come da parte tua. Succede che una parte percepisca qualcosa di diverso dall’altra.

Lui risponde: “Non puoi dire ti amo ad una persona, sono cose pesanti” e Soleil controreplica: “Invece sì, io amo ma non per questo voglio costruire una relazione. Se mi permetto di scherzare o fare battute è perché amo la tua persona e mi conosci. Mi interessa che tu, da parte mia, non pensi che ci sia rancore“.

In confessionale la ragazza ha aggiunto dei particolari quasi inquietanti: “È stato pesante, è arrivato al limite dello stalking” “Sei andato in giro a dire che io ero la tua fidanzata, è stato umiliante. Mi sono sentita oppressa e ho preferito troncare le cose, non ero pronta per una relazione, non era il momento“.

Nella Mystery della casa del Grande Fratello VIP, parlando con Signorini, Soleil e Gianmaria dicono di aver chiarito le cose in quel faccia a faccia. Soleil: “Non credo di ricominciare una storia con lui, ma una persona che ama rispetta al massimo la volontà della persona che ama“. Antinolfi ammette e chiude: “Le voglio un mondo di bene, è stato un capitolo importantissimo della mia vita. L’amore ci vuole un po’ di tempo per farlo passare“. Poco dopo, in salotto, i due hanno ripreso a parlare ma gli animi sono parecchio nervosi…