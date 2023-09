La rottura tra Sophie Turner e Joe Jonas sarebbe finita di male in peggio e, secondo i rumor, i due dovranno presto affrontarsi in tribunale.

Divorzio a suon di denunce per Sophie Turner e Joe Jonas: secondo il magazine Tmz l’attrice sarebbe intenzionata a chiedere l’affidamento delle sue due figlie e avrebbe persino accusato l’ex marito di averle “rapite” perché non le avrebbe restituito i loro passaporti. Le due bambine fino a poco tempo fa erano negli Stati Uniti con il padre, mentre adesso (ha fatto sapere il magazine) sarebbero in Inghilterra con l’attrice.

Tmz ha svelato anche che Joe Jonas sarebbe disposto a trasferirsi in Inghilterra purché si trovi un accordo con l’ormai ex moglie che permetta alle bambine di crescere con entrambi i genitori.

Sophie Turner e Joe Jonas: battaglia legale per l’affidamento

L’attrice Sophie Turner e il cantante Joe Jonas sono stati insieme dal 2019 e dal 2023 e dal loro amore sono nate due figlie. Durante l’estate la coppia si è definitivamente detta addio con un comunicato congiunto ma, stando a quanto riporta Tmz, i due non sarebbero riusciti a trovare un accordo per l’affidamento delle figlie e, per questo motivo, dovranno vedersela in tribunale.

In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più e intanto l’ex volto di Game of Thrones è stata avvistata in compagnia della storica ex di Joe Jonas, Taylor Swift. Le due ex si saranno confrontate in merito alla fine delle loro storie con il cantante?

