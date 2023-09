Anna Pettinelli ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Maria De Filippi e ha smentito le voci in merito a una presunta tensione tra loro.

Da domenica prossima Anna Pettinelli vestirà di nuovo i panni di insegnante ad Amici e, in merito al suo precedente allontanamento dal programma e alle conseguenti voci su una sua tensione con Maria De Filippi, lei stessa ha affermato a Nuovo Tv:

“Se c’è stata una rottura? No, non c’è stato alcun problema, proprio alcuna rottura. Io e Maria abbiamo un rapporto di reciproca stima e rispetto. Poi lei è una comandante d’eccezione, ti mette a tuo agio. Con lei mi sono sempre trovata benissimo. Arisa? Lei ha il suo stile, come del resto ciascuno di noi. I nuovi alunni? Sono certa che sarà un’ottima classe e che ci saranno sicuramente ottimi elementi“. Dunque tutto scorrerebbe liscio come l’olio tra i due volti tv, che presto saranno di nuovo nello stesso programma.

Anna Pettinelli: la verità sul rapporto con Maria De Filippi

Nessuna tensione in corso tra Anna Pettinelli e Maria De Filippi: la stessa insegnante ha confessato di avere un rapporto di profonda stima con la conduttrice tv che, quest’anno (dopo l’addio di Arisa) le ha chiesto di tornare a vestire i panni di insegnante ad Amici.

In tanti nel frattempo si chiedono cosa accadrà invece tra la Pettinelli e Rudy Zerbi che, com’è noto, non sono mai andati particolarmente d’accordo. Per scoprirlo non resta che attendere la messa in onda della nuova edizione del programma tv, al via da domenica 24 settembre.

