Sophie Codegoni: “Zaniolo un amico, Fabrizio Corona? Non stiamo insieme”

Nelle scorse ore, Alfonso Signorini ha ufficializzato il nome di Sophie Codegoni come nuova concorrente della sesta edizione del ‘Grande Fratello Vip‘ in partenza il prossimo lunedì 13 settembre 2021, in prima serata, su Canale 5. Il volto dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ si aggiunge a quello di Katia Ricciarelli trapelato appena sette giorni fa.

L’influencer, nella sua prima intervista da inquilina della casa, rilasciata al magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha confessato di aver chiesto preziosi consigli all’amico Fabrizio Corona per la sua nuova avventura televisiva:

Di non farmi troppe paranoie, di non chiudermi in me stessa e di far uscire la parte di me più divertente e socievole.

Nessun flirt con Fabrizio Corona e Nicolò Zaniolo

Felicemente single, la modella, che, da anni, lavora alla corte di Chiara Ferragni, prima di varcare la porta rossa di Cinecittà, ha voluto smentire categoricamente i flirt attribuitole proprio con l’ex re delle paparazzate ed il calciatore Nicolò Zaniolo:

Zaniolo è un amico e Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai Carabinieri ha detto che ero la sua convivente, l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva.

Sophie Codegoni single dopo la rottura con Matteo Ranieri

Durante la partecipazione ad ‘Uomini e Donne’, la Codegoni ha incontrato, sulla propria strada, Matteo Ranieri, con cui si è frequentata qualche settimana. La relazione, però, non è decollata naufragando sul nascere: