Tommaso Stanzani: “Periodo molto felice in amore”

E’ un periodo d’oro per Tommaso Stanzani, ballerino dell’ultima edizione di ‘Amici’. Spot pubblicitari, la partecipazione in qualità di professionista a ‘Battiti live’, stage di danza in tutta Italia… la carriera in continua ascesa del danzatore bolognese non sembra arrestarsi.

Al magazine ‘Novella 2000’, in edicola questa settimana, l’ex protagonista del talent show di Maria De Filippi ha confermato di aver seguito alla lettera i preziosi consigli della sua insegnante, Alessandra Celentano:

Lei è sempre stata molto sincera quando aveva lezione con me ed è un’insegnante molto diretta. Si vede che le piace davvero tanto il suo lavoro ed è per questo che a mio parere è sempre tanto schietta. Durante le nostre lezioni mi ha spiegato che a lei non fa piacere essere così “cattiva” nel dire le cose, tuttavia si sente in dovere di farlo, di dire sempre la verità ai suoi allievi e di non illuderli mai. Questo rappresenta per me un lato umano molto importante, perché comunque non è facile fare l’insegnante e dire a dei ragazzi che hanno dei sogni: “Tu non potrai mai essere un ballerino di successo”. Io la rispetto davvero tanto e mi ha aiutato molto a perfezionarmi nella danza.

L’ammirazione per Stefano De Martino

Tommaso ha, inoltre, esternato la propria ammirazione per Stefano De Martino che, dopo aver preso parte alla nona edizione di ‘Amici’ nel circuito ballo, è entrato a far parte del corpo di ballo della trasmissione. Si, è, poi, cimentato con altre discipline del mondo dello spettacolo passando anche per la conduzione e la recitazione:

Rappresenta per me un modello da seguire, perché mi piace sia come ballerino sia come conduttore televisivo. Una carriera come la sua sento che si avvicina più a come sono io e a quello che vorrei fare, invece che una carriera più accademica o in compagnie di ballo.

L’amore per Tommaso Zorzi

In questi mesi, Tommino (così è stato ribattezzato dai fan) ha incontrato anche l’amore. E’ inseparabile da Tommaso Zorzi con cui, nelle ultime settimane, ha trascorso delle belle vacanze rilassanti sulle isole Eolie e a Bormio: