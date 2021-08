Uomini e Donne anticipazioni prima registrazione 24 agosto 2021

Ieri pomeriggio, è stata registrata la prima puntata della stagione 2021 – 22 di ‘Uomini e Donne‘ in onda lunedì 13 settembre, a partire dalle 14:45 su Canale 5 con la confermata conduzione di Maria De Filippi e gli interventi in studio di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Nelle ultime ore, sul web, circolano le prime anticipazioni su quello che è accaduto durante la registrazione con la presentazione dei tre nuovi tronisti e il ritorno di alcuni ex protagonisti del trono over come riportato dal portale Newsued.it:

Oggi hanno registrato la prima puntata del Trono over e sappiamo che ci sarà Ida in studio. Presentata anche la prima tronista trans della storia del programma: Andrea Nicole. I due tronisti uomini sono stati già presentati oggi, domani dovrebbero presentare le due troniste donne.

La nuova tronista Andrea Nicole si presenta

Intervistata da ‘Ilfattoquotidiano.it’, la neo tronista che, da qualche tempo ha terminato la sua transizione da uomo a donna, ha raccontato le emozioni a caldo per il primo impatto con i neo corteggiatori che si sono presenti in studio per un vero e proprio appuntamento al buio:

Le reazioni non sono state così negative, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere.

La ragazza spera di incontrare il principe azzurro una volta terminata l’esperienza come protagonista del dating show di Maria De Filippi: