Sophie Codegoni: “Mia mamma Valeria Pasciuti? Ci capiamo con uno sguardo” (video)

Durante la sua permanenza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6’, Sophie Codegoni ha raccontato, per la prima volta, un episodio molto doloroso della sua vita che ha colpito la sua famiglia, in particolare mamma Valeria Pasciuti.

La donna, infatti, qualche tempo fa, è stata vittima di un amore violento: il compagno le ha alzato le mani in un’occasione pubblica davanti ad altre persone. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha vissuto questa violenza in maniera assai straziante tanto da perdere la fiducia negli uomini. Ha, però, instaurato un legame assai speciale con una delle persone più importanti della sua vita:

E’ la mia migliore amica, la mia età, la mia spalla, la mia confidente. E’ veramente tutto. Vivo per lei, vive per me. Abbiamo una complicità unica. Ci capiamo con uno sguardo. Anche questi brutti episodi ci hanno aiutato ad essere quello che siamo oggi. E adesso siamo una forza.

Questo brutale gesto è avvenuto due mesi prima della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi:

Stavo cercando l’amore in un momento in cui l’amore aveva rovinato la mia vita. Ci credo tanto. Ci ho creduto lì. Ho detto: ‘Ho paura degli uomini’. Nessuno in quel momento mi capiva, non volevo farmi capire. Ho fatto tanto fatica. Quei 400 ragazzi che ho respinto… il motivo è stato anche per quello.