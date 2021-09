Francesca Cipriani replica al “Che ridicola” di Tina Cipollari: “Non è lei”

Durante la quinta puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda, stasera, lunedì 27 settembre 2021, Francesca Cipriani ha avuto la possibilità di replicare ad un commento lasciato da Tina Cipollari su un video in cui l’ex Pupa ha una reazione inattesa quando ascolta, fuori dalle mura di Cinecittà, la voce del fidanzato, Alessandro Rossi che le ribadisce il proprio amore.

La gieffina ha avuto modo di esprimere il proprio pensiero sull’opinionista di ‘Uomini e Donne’ ribadendo la propria stima ed affetto incondizionato:

Non è Tina. Io la conosco. E’ una persona che mi ha fatto tanti complimenti. So che ci sono delle persone vicine a Tina che mi hanno fatto del male. Sicuramente hanno detto a Tina di fare questo. Sono una persona sincera, che non ha peli sulla lingua. Sono la verità in persona. Non è Tina. L’ho conosciuta. Abbiamo fatto un evento assieme. Mi ha detto delle cose bellissime. Anche io penso le stesse cose di lei. E’ lei che è stata consigliata di fare queste. Ci sono degli ‘amici’ ex amici in comune. Io adoro Tina. Lei adora me, io lei. Non ha molto senso tutto questo. E’ una bravissima persona. Purtroppo c’è tanta gente cattiva. Anche a livello d’amicizia, ho avuto delle molto persone cattive vicine.