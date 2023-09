Dopo qualche rumors pare essere arrivata la conferma: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non stanno più insieme.

A maggio la splendida notizia della nascita della loro prima figlia, Celine Blue, poi, nei mesi a seguire qualche rumors e indiscrezione di troppo riguardo una presunta crisi. Adesso, tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra essere finita. I due si sarebbero lasciati e a rivelare qualche dettaglio sulla loro relazione sarebbero state, a Novella 2000, fonti vicine ai ragazzi.

Finita tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano?

Se di crisi tra Sophie e Alessandro se ne parlava ormai da qualche tempo, a dare maggiori indizi è stato un “segui” social tolto dall’uomo alla donna nei giorni scorsi. Un qualcosa che, va detto, era già accaduto anche in passato ma, apparentemente, solo per errore.

Adesso le cose starebbero diversamente e la motivazione principale sarebbe appunto quella della fine della loro relazione. Novella 2000 ha avuto modo di apprendere da fonti vicine alla coppia che i due si sarebbero lasciati. “Fonti vicine alla coppia ci hanno rivelato che Sophie e Alessandro avrebbero concluso definitivamente la loro relazione e la notizia pare più che certa. Quindi si attende solo l’annuncio ufficiale dai diretti interessati che potrebbe arrivare molto presto”, si legge sulla versione online del media diretto da Roberto Alessi.

A questo punto non resta che attendere le parole dei diretti interessati che, in passato, avevano smentito e sorriso riguardo alle notizie sul proprio conto. Vedremo quale sarà la loro reazione adesso che in tanti li danno per separati. I fan aspettano con trepidazione un loro messaggio dato che sono diversi milioni a seguire i due.

Di seguito quello che risulta essere l’ultimo post Instagram “di coppia” datato fine luglio a parziale testimonianza che, forse, le cose nell’ultimo periodo non siano andate proprio a gonfie vele tra loro:

