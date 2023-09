Ultimo tuffo in piscina dell’estate per Chiara Ferragni che ha stupito tutti con una serie di scatti social “piccanti” che hanno destato qualche sospetto.

Che sia bellissima non ci sono dubbi. Ma in questo caso, forse, Chiara Ferragni ha un po’ esagerato con i filtri e ritocchi alle sue foto. Almeno questa è la versione di diversi utenti che la seguono su Instagram, dove l’imprenditrice digitale si è mostrata alle prese con quello che sarà forse l’ultimo tuffo dell’estate in piscina. Fin qui nulla di male, se non fosse che in alcuni scatti il suo lato B sia in bella mostra e che sembri, a detta di molti, “gonfiato”…

Chiara Ferragni, la foto del lato B e il quel sospetto…

In queste ore Chiara e Fedez hanno trascorso qualche tempo insieme per festeggiare il loro anniversario di matrimonio. La bella Ferragni ha scelto di dedicarsi qualche minuto per sé in piscina in quello che lei stessa si domanda se sarà l’ultimo bagno dell’estate.

A colpire i fan che seguono l’imprenditrice, però, è stata la posa delle foto ed in particolare il lato B in evidenza. Chiara si è mostrata in tutto il suo splendore suscitando, però, qualche sospetto.

“Pensati libera di modificare il sedere con photoshop”, le ha scritto un utente facendo riferimento al lato B. “Si vabbe, non l’hai mai avuto così. L’hai gonfiato”, ha commentato un altro seguace della donna. Anche in questo caso è il fondoschiena dell’imprendtrice a prendersi tutti i commenti e i dubbi. Qualche modifica di troppo per lei o luci e posa perfetta? Chi lo sa, certamente, come le capita ad ogni contenuto condiviso sui social, la Ferragni ha “fatto centro”…

Di seguito il post Instagram con le foto dell’influencer in piscina e i vari commenti, positivi e negativi, ricevuti:

