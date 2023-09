Nuovi problemi di salute per Loredana Bertè che sui social, con un video davvero molto sentito, ha comunicato le sue condizioni ai fan.

L’operazione d’urgenza a maggio, ora altri problemi di salute per Loredana Bertè. Non è certo un periodo facile per la nota artista che sui social, con grande rammarico, ha voluto comunicare ai suoi fan le ragioni per cui non è stata in grado di portare a termine l’ultimo concerto del suo tour con la tappa a Catania. In un video, la cantante, quasi in lacrime, ha spiegato la sua sfortuna e quali siano le sue condizioni attuali.

Problemi di salute per Loredana Bertè: il video

“Ciao a tutti, purtroppo mi dispiace moltissimo, non sapete quanto, non aver potuto fare il concerto qua a Catania, con un pubblico spettacolare come eravate voi. Ieri sono stata malissimo, oltre a tutti gli altri problemi che ho, il dottore mi ha detto che avevo un inizio di influenza”, ha esordito la donna. “Stamattina speravo di stare meglio, invece mi sono svegliata con un dolore alla schiena da impazzire. Fortissimo. Stamattina, con la mia manager a cui non sono piaciuti questi sintomi, abbiamo voluto fare un secondo tampone. Purtroppo sono risultata positiva. Mi viene da piangere“.

“Ieri nonostante le speranze di riprendermi fino alla fine, non sono riuscita a finire il tour… E ho disertato Catania purtroppo stamani sono risultata anche positiva al Covid”, ha aggiunto la Bertè mostrando anche il tampone positivo.

Nei giorni precedenti al filmato, la donna aveva spiegato di aver avuto un riacutizzarsi dei suoi problemi gastrointestinali ed una forma influenzale che la stava lasciando senza forze e senza voce. Ora, ecco spiegato cosa stava vivendo davvero l’artista, alle prese col coronavirus.

Al netto del guaio di salute, la cantante ha ricevuto tantissimo affetto da parte del mondo social e dei suoi fan che in tanti commenti hanno sottolineato la sua grande forza e lo spirito da guerriera che la aiuterà a superare anche questa.

Di seguito anche il video dell’artista sulla propria pagina TikTok:

