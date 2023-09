Prima le foto misteriose, ora anche uno scatto “con dedica”. Belen Rodriguez sembra essere uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni.

Si prende ancora una volta la scena Belen Rodriguez e lo fa, in questo caso, con una sorta di dedica a Elio Lorenzoni, ormai non più solo l’uomo misterioso al suo fianco dopo la rottura con Stefano De Martino, ma colui che sembra essere il suo nuovo compagno. La showgirl argentina, dopo aver pubblicato alcuni scatti misteriosi proprio con l’imprenditore, ha scelto di condividere un’altra serie di immagini con tanto di frase che sembrano lasciare pochi dubbi sul loro rapporto.

Belen Rodriguez e l’abito per Elio Lorenzoni

In questi giorni la showgirl argentina sta terminando la sua estate in un bellissimo resort di montagna mentre fino a pochi giorni fa si trovava con la famiglia e con i figli. Con lei anche Elio che è diventato, come anticipato, protagonista degli ultimi contenuti della donna.

Infatti, nelle ultime ore, Belen ha prima condiviso una serie di foto per far vedere come lei e l’imprenditore condividano un rapporto di amicizia da tanto tempo (10 anni) ma poi si è lasciata andare anche ad una frase con dedica abbastanza evidente.

“Il primo vestito per te”. Il pensiero è proprio per Lorenzoni che appare in una delle varie foto presenti nel post in cui si vede proprio l’argentina muoversi sinuosa con un abito, probabilmente, della sua nuova collezione.

Non è dato sapere se si tratti di una dedica d’amore o un modo, magari, per pubblicizzare meglio la sua linea di vestiti ma certamente la showgirl è riuscita a ottenere grande attenzione da parte dei fan e dei media.

L’unica cosa piuttosto evidente è che la sua storia con Stefano De Martino non è mai stata così vicina all’essere ufficialmente finita. Almeno fino al prossimo colpo di scena…

Di seguito anche il post Instagram dell’argentina con la “dedica” a Elio:

