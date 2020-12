Sonia Lorenzini e l’allusione su Dayane Mello e Rosalinda Cannavò  

by @massimogalanto

L’eliminazione dal Grande Fratello Vip di Sonia Lorenzini, avvenuta nella puntata di lunedì scorso, è stata frutto di un patto tra le fan di Dayane Mello e di Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco)? La domanda è giunta anche alle orecchie dell’ex tronista di Uomini e donne, la quale su Instagram ha voluto affrontare la questione.

In una storia, Sonia Lorenzini ha spiegato di “avere capito che il contributo alla mia eliminazione è stato dato dalle fan Rosmello brasiliane, che hanno pensato che fossi stata io a dividere la coppia“. Alla luce di questa impressione effettivamente molto radicata sui social, l’influencer ha detto:

Volevo farvi questa comunicazione: qualora e se la notte del 27 dicembre, io avessi visto qualcosa, voi non lo saprete mai.

A cosa si riferisce la Lorenzini? È davvero accaduto qualcosa tra le due concorrenti del reality di Canale 5? Se sì, cosa? Oppure l’allusione di Sonia è solo un tentativo di alimentare l’attenzione mediatica nei suoi confronti, ora che è uscita dalla Casa di Cinecittà? O magari – peggio – un dispetto nei confronti delle Rosmello, come si chiamano le fan di Dayane e di Rosalinda?

Per la cronaca, proprio lunedì scorso Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono allontanate, dopo mesi di vicinanza affettiva che aveva fatto ipotizzare, a più riprese, un rapporto che potesse andare oltre la semplice amicizia. La rottura tra le due si era originata a causa dei pettegolezzi sul presunto flirt tra Rosalinda e Mario Ermito. Ma nelle ultime ore, Dayane e Rosalinda si sono riappacificate, anche grazie al suggerimento dello striscione aereo voluto dal fratello della modella brasiliana.

Ricordiamo, infine, che questa sera su Canale 5 andrà in onda una speciale puntata del Grande Fratello Vip, per festeggiare in diretta tv l’arrivo del nuovo anno.