Francesca Pascale e Paola Turci si sono lasciate?  

La foto del loro bacio, pubblicata dal settimanale Oggi, aveva alzato un vero e proprio polverone mediatico. Ora sembra che la storia tra Paola Turci e Francesca Pascale sia arrivata al capolinea. A scriverlo è il sito Dagospia. Nella rubrica A lume di Candela, firmata da Giuseppe Candela, viene ricordato che nessuna delle due ha mai rilasciato dichiarazioni sulla relazione, che quindi non era mai stata confermata ufficialmente.

Eppure lo scatto fotografico aveva fatto il giro del web e dei giornali, riaccendendo i rumors che in passato avevano portato a definire il legame tra la cantante e l’ex di Silvio Berlusconi una “amicizia molto speciale“. In quell’occasione, inoltre, non erano mancate polemiche per il titolo scelto da Oggi, ossia ‘Le foto proibite del loro amore’. Proibite per cosa e da chi?

La Pascale aveva ufficialmente rotto, dopo dieci anni di relazione, con il Cavaliere a marzo scorso, con tanto di annuncio pubblico; ad agosto fu pizzicata in compagnia della cantante su uno yacht da 25 metri che si può noleggiare a 60 mila euro alla settimana. La Turci, invece, è stata fidanzata con il tennista Paolo Cané e sposata con Andrea Amato; il matrimonio, però, naufragò dopo due anni.

Poi della coppia, o presunta tale, si erano perse le tracce. E chissà se nel 2021 la Turci o la Pascale decideranno di fare chiarezza sul loro rapporto o se continueranno a scegliere, legittimamente, la via del silenzio.

Tra pochi giorni, esattamente lunedì 11 gennaio, la cantante tornerà in televisione in veste di ospite di Penso che un sogno così. Si tratta dello show di Giuseppe Fiorello, in onda su Rai1. Show che, peraltro, è prodotto, come fa notare Dagospia, dalla Friends&aPartners di Ferdinando Salzano, agenzia di cui fa parte anche la Turci.

Foto via Instagram