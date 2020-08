Francesca Pascale e Paola Turci: la foto del bacio

Di Massimo Galanto mercoledì 5 agosto 2020

A pubblicarla è il settimanale Oggi

Il settimanale Oggi, in edicola da domani, giovedì 6 agosto 2020, pubblica le fotografie della vacanza in Cilento di Francesca Pascale con Paola Turci.

Come si evince dalle immagini che vi proponiamo qui sopra, l'ex fidanzata di Silvio Berlusconi (l'annuncio della rottura risale al marzo scorso) e la cantante si baciano e si scambiano affettuosità su uno yacht da 25 metri che si può noleggiare a 60 mila euro alla settimana, confermando quella che Oggi aveva già definito nelle scorse settimane una “amicizia molto speciale”.

Le due dirette interessate usciranno allo scoperto o continueranno a non esporsi in merito al loro rapporto di cui ormai si parla da tempo?

Nei giorni scorsi si è parlato della buonuscita di 20 milioni di euro, oltre ad un assegno di un milione annuo, versato da Berlusconi alla sua ex compagna, che per il momento è rimasta nella villa in Brianza di proprietà del Cavaliere.