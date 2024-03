Anni di amore e una splendida famiglia. Dopo la separazione, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis tornano a farsi vedere insieme.

Non è certo un segreto che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, anche dopo la separazione, abbiano mantenuto i rapporti. Non solo di lavoro. I due, infatti, sono stati “pizzicati” insieme per una sorta di “uscita di coppia” e c’è chi spera in un possibile ritorno di fiamma…

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis insieme: ecco dove

Anni d’amore e una splendida famiglia non si cancellano certo, anche dopo una separazione. E in questo senso, infatti, non sorprende che la Bruganelli e Bonolis siano stati avvistati, ancora, insieme.

La ex coppia, come riportato da Today, si è lasciata andare ad una serata insieme. Dove? A teatro.

I due volti della tv sono andati al Brancaccio di Roma, dove sono arrivati in coppia allo spettacolo “Meglio stasera” di Stefano De Martino. Per loro nessun problema a farsi vedere dagli occhi curiosi dei passanti. Il conduttore e l’imprenditrice si sono ritagliati qualche ora di liberta insieme godendosi lo show del noto conduttore e ballerino De Martino.

Tra i due è rimasto grandissimo affetto e, al netto di qualche pensiero dei fan che li vorrebbe di nuovo insieme, non sembrano esserci, per ora, le condizioni di rivedere il loro amore sbocciare come un tempo.

Il post separazione tra i due

A settembre 2023, a Verissimo, la Bruganelli aveva detto sulla fine della storia per altro da poco annunciata (all’epoca): “

“Libertà non vuol dire libertà sessuale, la libertà è poter dire alla persona che ho accanto che non ho più piacere di vivere dei weekend romantici, che ho voglia di lavorare di più, di conoscere e viaggiare di più. E magari lui è in una fase che è diversa dalla mia”, le sue parole.

Sonia aveva quindi spiegato che, alla base della separazione, c’erano state esigenze differenti. “Mi sono sentita di dirgli: ‘Io sono a questo punto, tu a che punto sei? Se sei in un punto diverso dal mio, non voglio tenerti attaccato a me perché ho bisogno che tu mi stia accanto, voglio che tu sia libero di trovare una persona che abbia il tuo stesso entusiasmo di fare una cena romantica e guardare la luna, perché magari hai voglia di condividere questo con la donna che hai accanto’. Io non sono più questa, lo ero da ragazzina, ma ora sono diversa”.

