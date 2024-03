Tantissime notizie in questi ultimi giorni dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana.

Sono state veramente tante le notizie di questi ultimi giorni dal mondo della televisione, dei social e, in generale dello spettacolo. Non è mancata Chiara Ferragni che si è messa in evidenza non solo per la crisi con Fedez ma anche per un possibile cambio di strategia con i suoi seguaci. Poi è stato il tempo anche di Stefano De Martino che è tornato a parlare di Belen Rodriguez. Andiamo a scoprire, quindi, quali sono stati i migliori gossip della settimana da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2024.

I gossip della settimana: la strategia di Chiara Ferragni

Partiamo col botto e con la scelta, forse strategica, di Chiara Ferragni di aprire un canale su Telegram per parlare con i suoi fan. L’influencer, stufa solo di Instagram, allo scopo di “parlare con tutti” e “leggere tutti” i commenti dei seguaci ha optato per sbarcare sulla nota piattaforma. Per lei, subito boom di iscritti. Cosa avrà in mente dopo lo scandalo pandoro e la crisi con Fedez?

Stefano De Martino parla di Belen Rodriguez

Protagonista della settimana anche Stefano De Martino che è tornato a parlare della sua relazione passata con Belen Rodriguez ma anche dell’attuale rapporto con l’argentina. Poche parole ma decise. Tra i due ci sarebbe, come detto dal diretto interessato, in corso una fase di “zoom out”…

I dettagli delle nozze di Simona Ventura

Da una coppia scoppiata ad una che, invece, presto si unirà in matrimonio. Parliamo di Simona Ventura e Giovanni Terzi che a luglio diranno il fatidico “sì”.

La showgirl ha dato alcuni dettagli sulle nozze svelando il numero di invitati, la scelta dell’abito e anche la location della festa.

Di seguito anche alcuni passaggi della parole della conduttrice a ‘E’ sempre Mezzogiorno’ con Antonella Clerici:

Paura per la salute di Loredana Bertè

Ci sono stati giorni di forte apprensione per le condizioni di Loredana Bertè. La nota cantante, infatti, è stata ricoverata in ospedale per problemi di salute e forti “dolori addominali”. Al momento non ci sono grosse informazioni sulla sua salute ma solo alcune dichiarazioni della donna che ha parlato di “terapia d’urto” subita.

Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle?

C’è ancora Belen Rodriguez nella nostra rubrica. Infatti, tra i principali rumors gossippari della settimana è tornato con prepotenza quello relativo alla partecipazione dell’argentina alla prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle‘.

La donna ama la danza da sempre e nelle ultime settimane si è mostrata molto attiva proprio a lezione. Pare che per ottenere il “sì” definitivo della donna, la Rai stia trattando per un mega cachet.

Staremo a vedere se sarà effettivamente così.

