Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è intervenuta in prima persona per difendere Elisabetta Gregoraci, reduce da non pochi attacchi nella casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Come ricordiamo, durante la puntata andata in onda lunedì sera, Elisabetta Gregoraci ha avuto un’accesissima discussione soprattutto con Dayane Mello che l’ha accusata di essere famosa unicamente per aver “sposato un miliardario” ossia Flavio Briatore. Per la cronaca, la modella brasiliana ha successivamente chiesto scusa alla conduttrice calabrese per averla attaccata sul personale.

In studio, tra l’altro, Pupo ha difeso Elisabetta Gregoraci con un’esclamazione che ha destato non poche polemiche (“Tutte le donne vorrebbero sposare un miliardario, lì dentro!”).

Nelle ultime ore, inoltre, Elisabetta Gregoraci ha respinto i ripetuti attacchi di Selvaggia Roma. L’ex partecipante di Temptation Island, che sembrerebbe essere interessata a Pierpaolo Pretelli (l’ex velino ha preso una cotta per la Gregoraci), aveva già punzecchiato la conduttrice di Battiti Live già prima di fare il proprio ingresso nella Casa.

Torniamo, quindi, a Sonia Bruganelli che, come ricordiamo, in passato, è stata spesso accusata di ostentare il lusso.

Secondo la moglie di Bonolis, Elisabetta Gregoraci viene attaccata per gelosia e invidia:

Io seguo il Grande Fratello Vip e conosco Elisabetta Gregoraci. Sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia dimostrando, ancora una volta, che migliorarsi è cosa molto difficile ma cercare di buttare giù gli altri è hobby diffusissimo. Poi… Chi è Selvaggia Roma?!?!?!?? #misteri #dajeEli

Marzia Gregoraci, sorella di Elisabetta, ha ringraziato Sonia Bruganelli per il post.

Anche Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, ha preso le parti della Gregoraci, lanciando anche una frecciatina a Selvaggia Roma:

La pochezza regna sovrana… Selvaggia Roma cerca disperatamente qualcuno che confermi di aver “limonato con lei”, già questo direi possa bastare. Grande Ely.

Il post è stato gradito anche da Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello 4.