Paola Caruso: “Imma? Non era amore puro di una madre”

Paola Caruso, in una lunga intervista, rilasciata a ‘Diva e Donna’, si è sfogata perché, recentemente, ha cercato di entrare a far parte del cast di ‘Ballando con le stelle’ ricevendo un due di picche da Milly Carlucci e dalla produzione del programma di Rai1:

“Milly non mi vuole, dice che sono troppo targata Mediaset. In Rai non mi vogliono”.

L’ex Bonas di ‘Avanti un altro’, al momento, non potrebbe partecipare al ‘Grande Fratello Vip’ di Alfonso Signorini in quanto unica affidataria del figlioletto nato dalla relazione con Francesco Caserta:

“Non posso farlo, le assistenti sociali mi porterebbero via subito mio figlio Michelino, in quanto io sono l’unico genitore”

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha, poi, raccontato i retroscena segreti del rapporto con la madre biologica, Imma, ritrovata grazie alla redazione di ‘Live non è la d’Urso’:

“Imma? L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi continuare a stare. La mia vera mamma è una, Wanda. Vale anche per il padre. Quello biologico mi ha generato, ma non me ne frega niente”.

Al momento, però, il legame tra figlia e madre è quasi inesistente:

“Ho continuato a vederla, ma mi sono resa conto che il suo non era l’amore puro di una madre. Ma la capisco. Ha la sua vita. Ha altri due figli. Mi ha ferito piuttosto altro. Sono stata accusata che era tutto finto, che c’eravamo messe d’accordo. Lei lo sapeva già di essere mia madre, prima del test. È stata lei a cercarmi. Ha voluto farlo sapere dalla d’Urso. Ho appreso poi che aveva bisogno di soldi”.