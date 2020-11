Nicola Vivarelli, conosciuto anche con il soprannome di Sirius, è stato uno dei protagonisti delle puntate di Uomini e Donne andate in onda quest’anno.

Come ricordiamo, infatti, Nicola, 26 anni, ufficiale della Marina Mercantile, ha fatto il proprio ingresso a Uomini e Donne, durante il format Corteggia con le Parole, spin-off nato durante il periodo di lockdown forzato, causato dalla pandemia di COVID-19, con protagoniste Gemma Galgani e Giovanna Abate.

Sirius ha cominciato a corteggiare Gemma: tra loro, intercorrono oltre 40 anni di differenza d’età. Successivamente, quando la situazione legata alla pandemia era tornata più vicino alla normalità, Gemma e Nicola avevano approfondito la loro conoscenza nello studio di Uomini e Donne.

L’estate, però, ha segnato la fine del loro rapporto: Gemma ha accusato Nicola di non essere stato mai davvero presente e il loro rapporto si è così interrotto. Prima di lasciare il programma per motivi di lavoro, comunque, Nicola si è riappacificato con Gemma, concedendole un ballo.

A Uomini e Donne, però, Nicola ha anche frequentato Veronica e, anche in questo caso, la conoscenza è stata abbastanza movimentata: in studio, Nicola ha ammesso di aver fatto l’amore con lei ma quest’ultima ha smentito categoricamente. Sempre in studio, Veronica ha deciso di mettere la parola fine alla sua conoscenza con Nicola che, come scritto poc’anzi, starà lontano per un bel po’ di tempo dallo studio del dating show di Maria De Filippi, per ragioni lavorative.

Intervistato da SuperGuidaTV, però, Nicola Vivarelli non ha escluso un ritorno a Uomini e Donne, magari anche come tronista, se dovessero proporglielo, visto che la sua età, tra l’altro, lo permetterebbe:

Arrivederci o addio? Spero in un arrivederci. È stata un’esperienza bellissima, mi sono trovato benissimo e se non avessi dovuto abbandonare per motivi di lavoro sarei rimasto ancora. Io tronista? A settembre non mi era stato proposto ma non nego che mi piacerebbe tornare nel programma in questa nuova veste. Se mi venisse proposto accetterei. Sono uscito da Uomini e Donne single e quando tornerò sarò di nuovo single.

Nicola, infine, ha anche ammesso di essere stato “sondato” anche per quanto ha riguardato un’eventuale partecipazione ai reality show di Canale 5: