Amadeus si è rivolto nuovamente al campione, affermando di rispettare qualsiasi scelta voglia prendere a riguardo della tanto discussa presenza al Festival.

Jannik Sinner, il neo-campione degli Australian Open, nonostante l’invito a salire sul palco giunto ufficialmente da parte di Amadeus, non sembra essere molto propenso a parteciparvi. “Fosse per me, io non andrei” aveva detto l’atleta. Dopo il polverone sollevatosi intorno all’eventualità che il tennista salga sul palco di Sanremo, Amadeus ha voluto nuovamente rivolgersi a lui.

Il messaggio di Amadeus

“Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito“, ha esordito Amadeus in un video pubblicato sui social nel quale si rivolge direttamente a Sinner. “Sanremo deve includere, non dividere” ha spiegato ancora il conduttore. “Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di venire a Sanremo. La cosa importante è la tua serenità, la tua tranquillità, e naturalmente non ti volevo mettere in imbarazzo“, ha affermato Amadeus scusandosi direttamente con il tennista.

“Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò, è importante che tu ti dedichi al tennis“, ha continuato ancora. “Naturalmente noi di Sanremo siamo dispiaciuti, ma non cambia nulla, faremo sempre un gran tifo per te, perché sei un vero orgoglio italiano. Caro Jannik – ha replicato il direttore artistico in conclusione del video – solo una richiesta: guarda Sanremo, e fai il tifo per noi, ciao“.

La questione Sinner a Sanremo

Da diversi giorni la presunta partecipazione di Sinner a Sanremo è al centro delle vicende mediatiche. Immediatamente dopo la vittoria agli Australian Open hanno iniziato a farsi strada diverse voci che avrebbero voluto il tennista sul palco dell’Ariston. L’invito era poi stato ufficializzato da Amadeus stesso. Tuttavia, Jannik Sinner non è mai apparso convinto a partecipare.

Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, inoltre ha suggerito all’atleta di non accettare l’invito: “Se Jannik andasse a Sanremo sarebbe una delusione“, aveva affermato. “Anche la Meloni ha detto che dovrebbe andare – ha affermato ancora, sottolineando la necessità di proteggere il giovane campione – va protetto da tutti. Dai dirigenti perché non va strumentalizzato, dai giornalisti e anche da Sanremo. Se tutti insieme vogliamo scrivere una storia diversa, dobbiamo proteggerlo“.

