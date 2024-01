La reputazione di Chiara Ferragni è danneggiata: l’influencer testa la sua popolarità sui social ma viene ricoperta d’odio.

La reputazione di Chiara Ferragni tra gli utenti di internet sembra essere seriamente danneggiata: l’influencer più discussa del momento ha condiviso una foto della Val d’Aosta, dove ha trascorso una notte presso l’esclusivo Hotel de Mascognaz a Champoluc. L’hotel, potendo vantare la visita dell’influencer, ha chiesto di poter condividere il post sul proprio profilo Instagram. Tuttavia la struttura ha dovuto rimuoverlo poche ore dopo perché è stato sommerso da insulti anti Ferragni.

Il post rimosso a causa dei commenti d’odio

“Certo, abbiamo chiesto di poter condividere” – ha affermato un’operatrice della struttura – “Ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere tutto“. Tutto ciò non è ovviamente sfuggito ai frequentatori dei social, tanto che Karim De Martino ha commentando sulla vicenda sul Linkedin, allegando gli screenshot come prova che gli hater avevano attaccato la struttura in Val d’Aosta con migliaia di insulti sotto ad ogni post.

Di seguito, il post pubblicato da Chiara Ferragni che immortala l’influencer durante il soggiorno a Champoluc.

La visita della Ferragni in Valle d’Aosta

La manager dell’Hotellerie ha raccontato a “Gambero Rosso” come è avvenuta la visita dell’influencer. “Ci ha telefonato la direttrice di un altro albergo di Courmayeur per chiederci se poteva farci piacere che la Chiara passasse un weekend da noi. E le abbiamo detto certamente sì, perché no? Così è arrivata da noi” ha dichiarato la donna. “Siamo una struttura di ospitalità aperta al mondo – ha continuato – Purtroppo, ci dispiace che invece nel mondo ci sia odio“.

La struttura che ha ospitato Chiara Ferragni non si aspettava che l’influencer avesse intenzione di mettere alla prova la sua reputazione sui social dopo lo scandalo del pandoro Balocco, che ad oggi vede tra gli indagati anche il manager della Ferragni. Pubblicando due foto, una dall’interno e una dall’esterno dell’Hotellerie, Chiara ha suscitato l’ira del web nei suoi confronti e verso l’hotel. I risultati del test sono stati dunque altamente fallimentari.

Il profilo instagram dell’influencer è continuamente controllato e filtrato: sotto ai suoi post sono ammessi solo pochi commenti, e tutti con un tono amorevole. Forse per questo, il management dell’Hotellerie non si aspettava un’ondata di reazioni negative sotto ai post dove compare l’influencer.

