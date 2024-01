Per il diciottesimo compleanno di Aurora e Sofia, la mamma ha organizzato una speciale festa in casa.

Il compleanno di Aurora e Sofia è stato un giorno davvero speciale per Matilde Brandi. Le gemelle, nate del 2006 dalla relazione tra la showgirl e l’ex compagno Marco Costantini hanno raggiunto il traguardo della maggiore età e per l’occasione, la mamma ha organizzato per loro una piccola festa in casa. I festeggiamenti con le amiche e gli amici delle ragazze, invece, si terranno presumibilmente nel fine settimana.

Matilde Brandi su Instagram

“Siete la mia vita, vi amo più di ogni cosa al mondo” ha scritto Matilde Brandi su Instagram, in occasione del diciottesimo compleanno delle sue due figlie, Aurora e Sofia. “Auguri cucciole di mamma“, recita ancora il messaggio condiviso sui social a corredo di una serie di immagini che ritraggono le gemelle in varie tappe della vita, dalla loro infanzia al giorno dell’ultimo compleanno.

La showgirl ha condiviso anche alcune foto della festa che lei stessa ha voluto organizzare per le figlie a tema total pink. Aurora, per l’occasione, ha scelto di indossare un abito nero con paillettes e un paio di stivali fino al ginocchio. Sua sorella Sofia, invece, ha preferito un look più casual con jeans e canottiera black.

Le ragazze sono nate nel 2006 dall’amore tra Matilde e il suo ex compagno Marco Costantini, noto commercialista romano. Lo scorso anno le due ragazze hanno trascorso sei mesi negli Stati Uniti per studiare e migliorare il loro inglese. Non è ancora chiaro cosa le ragazze vogliano fare da grandi, ma sembra che ad Aurora possa interessare seguire le orme della madre, dato che lo scorso anno ha partecipato a “Il Collegio“.

“Ho fatto l’audizione come tutti gli altri e sono stata selezionata. Non posso negare che avere una mamma famosa mi abbia dato diverse opportunità, ma se non fossi stata adatta a ciò che cercavano non sarei stata selezionata“, aveva dichiarato la ragazza.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG