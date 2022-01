Sinead O’Connor: le ultime volontà del figlio scomparso

Distrutta dal dolore per la scomparsa del figlio Shane (morto suicida a 17 anni) Sinead O’Connor ha svelato quali sarebbero state le ultime volontà del ragazzo per i suoi funerali.

Sinead O’Connor è devastata per la morte di suo figlio Shane, morto suicida a 17 anni dopo essere fuggito da un istituto psichiatrico nei giorni scorsi. La cantante ha svelato che il ragazzo fosse indù e che quindi la cerimonia dei suoi funerali – come da lui espressamente richiesto – si svolgerà secondo il rito Indù alla sola presenza dei familiari più intimi. “Il funerale sarà solo di sua madre e suo padre. Questo era anche il desiderio espresso da Shane nei suoi appunti di suicidio. Se hai intenzione di inviare qualcosa all’obitorio dell’ospedale di Loughlinstown, invia fiori o oggetti indù. In alternativa, fiori o oggetti indù possono essere inviati al crematorio di Newlands Cross”, ha fatto sapere la celebre cantante irlandese, che invece dal 2018 si è convertita all’Islam.

In tanti sui social le hanno inviato i loro messaggi d’affetto e di sostegno per la scomparsa di Shane, nato dall’amore tra la cantante e il musicista Donal Lunny. La stessa Sinead O’Connor ha annunciato la scomparsa di suo figlio (che aveva già dimostrato in passato di avere tendenze suicide) attraverso i social.