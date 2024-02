Gioia immensa per la nota attrice anche di ‘Che Dio ci aiuti’, Simonetta Columbu che ha annunciato di essere diventata mamma.

A fine estate aveva reso nota la dolce attesa e adesso Simonetta Columbu è diventata madre. La giovane attrice sarda, famosa per ‘Che Dio ci aiuti’, ha pubblicato su Instagram un tenero post in compagnia del suo piccolo bimbo appena dato alla luce, condividendo con i fan la grande gioia del momento.

Simonetta Columbu è diventata mamma: l’annuncio

L’attrice sarda ha condiviso, come detto, sui social la sua grande gioia per la nascita del suo primo figlio, il piccolo Enea.

“Benvenuto al mondo amore mio, amore nostro. Enea”, ha detto la Columbu. “Non è stato un parto semplice anzi, è stata un’esperienza molto dura ma appena ho preso te tra le mie braccia, appena il mio sguardo ha incrociato i tuoi occhi, ho capito il senso di ogni cosa. Il senso della mia e nostra vita, sei tu. Tuoi per sempre, Mamma e Papà”.

Al netto della condivisione social fatta sulla nascita del piccolo, la bella Simonetta e il suo compagno, ovvero il neo papà, non hanno dato ulteriori informazioni. In particolare i due non hanno mai dato informazioni sulla loro relazione. Nel dettaglio non si conosce l’identità del compagno dell’attrice e regista. Di conseguenza non si neppure come i due si siano conosciuti.

Sui social la coppia si è spesso mostrata insieme ma non ha mai rivelato informazioni utili per “ricostruire” la loro storia d’amore che ora, in ogni caso, si è arricchita con il nuovo arrivato.

Di seguito anche il post Instagram dell’attrice con l’annuncio della nascita del suo piccolo bimbo:

