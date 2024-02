Scontro ad Amici dopo la puntata domenicale. Faccia a faccia bollente tra Anna Pettinelli e un allievo che vuole andare via dalla scuola.

Come spesso capita, dopo la puntata domenicale di Amici, in casetta gli allievi reagiscono ai giudizi e alle situazioni che si sono create durante la trasmissione. A prendersi la scena nel corso dell’ultimo daytime andato in onda, è stato Ayle che si è scontrato con la sua professoressa, Anna Pettinelli, chiedendo di poter lasciare la scuola.

Amici, scontro Pettinelli-Ayle

Tutta la situazione legata a Ayle è partita dalla puntata di domenica del programma dove il ragazzo non è riuscito a cantare il proprio inedito sbagliando la tonalità e decidendo di lasciare lo studio in modo molto arrabbiato.

Il ragazzo non ha compreso se il problema sia stato dovuto ad un suo errore o ad uno della regia e per questo ha perso la pazienza. Ancora di più dopo aver appreso che si sia trattato di un guaio dovuto a lui.

Ayle a quel punto ha chiesto di lasciare la scuola provocando la reazione della sua insegnante Anna Pettinelli. “Veramente, ho preso una scelta definitiva”; ha detto il ragazzo. “Tu pensi che uscendo starai meglio? Pensi che quello che ti dà la scuola lo trovi da altre parti? No, e allora…”.

I due si sono confrontati e, all’inizio, il ragazzo sembrava non avere alcuna intenzione di cambiare idea, neppure davanti alla forte reazione della maestra.

Solo alla fine, dopo uno scontro di fuoco, accompagnato poi da un abbraccio materno, Ayle ha cambiato idea rimanendo ad Amici e proseguendo nel suo percorso.

Di seguito anche un post su X del programma con quanto accaduto tra la prof e l’allievo:

