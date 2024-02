Tanti auguri a Federica Nargi. L’ex Velina di Striscia compie 34 anni e sui social il compagno Matri ha stupito tutti con una bellissima dedica.

Giornata di festa per Federica Nargi che oggi festeggia il compleanno, il 34esimo. A stupire tutti, in attesa di conoscere qualche dettaglio sul modo in cui trascorrerà queste ore, è stato il suo compagno, Alessandro Matri, con una dedica assolutamente speciale.

Federica Nargi, la dedica di Matri per il compleanno

Attraverso un dolcissimo post su Instagram, il compagno della Nargi, Alessandro Matri, ha sorpreso tutti dedicando alla madre delle sue figlie un tenerissimo augurio per il compleanno.

L’ex calciatore ha usato parole davvero molto importanti includendo nei suoi auguri anche le figlie: “15 di 34 anni passati insieme. Auguri amore mio io e le piccoline ti amiamo alla follia sei una mamma fantastica e una compagna di vita unica. In tutti i sensi! TI AMO”.

Un messaggio che è stato accompagnato da alcuni scatti – quattro per la precisione – che raccolgono la famiglia che i due hanno costruito ma anche alcuni step della loro relazione, da quando era giovanissimi ad oggi.

Per l’ex Velina di Striscia la Notizia, sicuramente un gesto molto apprezzato e che ha raccolto, come si legge dai vari commenti dei fan, anche tantissimo affetto dalle persone che seguono le vicende dei due via social.

Staremo a vedere, adesso, se la donna vorrà mostrare in che modo ha deciso di passare questa giornata speciale. Molto probabile che, come spesso le capita, condividerà il momento con gli amici ma anche con la famiglia che non manca mai nei momenti speciali come questi.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex calciatore dedicato alla compagna e sotto al quale si possono leggere i vari commenti dei fan con gli auguri all’ex Velina:

