Il racconto molto sentito di Simona Ventura che ha svelato di aver subito una vera e propria inversione di tendenza nella sua vita.

Un evento drammatico che le ha cambiato la vita e le ha fatto capire il vero senso delle cose. Simona Ventura si confessa a Gente e svela cosa abbia provato in determinate circostanze, anche molto forti, e che di fatto le ha rivuluzionato il modo di affrontare le questioni di tutti i giorni, belle e brutte.

Simona Ventura: “Come la mia vita è cambiata”

C’è una Ventura prima del 2018 e una Ventura dopo quella data. Lo ha confermato proprio Super Simo spiegando: “Dal 2018 sono cambiate tante cose per me e in me. Dopo l’incidente di mio figlio Niccolò ho ritrovato una nuova consapevolezza”, ha esordito facendo riferimento all’aggressione nella quale il ragazzo, figlio anche di Stefano Bettarini, ha rischiato la vita fuori da una discoteca.

“Negli anni precedenti, mi ero un po’ accartocciata su me stessa, avevo perso fiducia nelle mia capacità, mi ero seduta sugli allori, non avevo più la forza di lottare e mi ero un attimo isolata. Quel momento drammatico mi ha dato la scossa”, ha proseguito.

La bella Simona ha spiegato: “Mi ha fatto capire che quando hai la salute, quando i tuoi cari e i tuoi figli stanno bene, quando hai la serenità nel cuore, hai tutto. Prima ero più vendicativa, ora non ho più voglia di arrabbiarmi, non ne vale la pena. Vivo e lascio vivere, voglio la pace con tutti”.

Fondamentale anche l’aver conosciuto l’attuale compagno Giovanni Terzi: “Anche l’amore di Giovanni mi ha fatta cambiare. Lui è un uomo solido, risolto, ha tirato fuori la mia vera essenza […]”.

