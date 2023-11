Tanti auguri a Biagio Antonacci che ha scelto di festeggiare il compleanno, il 60esimo, con uno scatto social nella vasca col figlio piccolo.

Una rara foto col figlio piccolo nella vasca. Biagio Antonacci ha scelto un modo decisamente particolare per ricordare a tutti il giorno del suo 60esimo compleanno. Il famoso cantante, infatti, ha pubblicato uno scatto che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web raccogliendo centinaia di like e commenti, anche di personaggi piuttosto famosi.

Biagio Antonacci festeggia 60 anni

Ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri in un modo molto originale, Biagio Antonacci. Il cantante, in occasione dei suoi 60 anni, ha condiviso una foto inedita rispetto a quelle a cui ha abituato i suoi seguaci sui social.

L’artista, infatti, non ha fatto vedere torte e candeline per il suo compleanno, ma solo se stesso con accanto il figlio piccolo, entrambi dentro una vasca.

“60 e non capirli. Un figlio piccolo. Un nuovo disco presto. Grazie a voi. Grato”. Sono state queste le parole del cantante a correndo della foto. Come detto, fin da subito ci sono stati tantissimi commenti nei suoi riguardi e in quelli del figlio. Non solo utenti e fan ma anche amici e colleghi dello spettacolo e della musica.

Spiccano, tra gli altri pensieri, quelli dei figli Giovanni e Paolo, nati dalla relazione con la ex moglie Marianna Morandi. “Icona”, ha scritto il primo. “Mitologia”, invece, il commento del secondo, ormai famoso per aver scritto diversi brani di successo per alcuni altri artisti come Alessandra Amoroso, Fedez, Tananai, Orietta Berti e Annalisa.

Tra i vari che hanno voluto lasciare un commento, anche Laura Pausini che è molto affezionata alla famiglia Antonacci: “Fratellone e nipotino”, ha scritto.

Insomma, un compleanno davvero speciale quello dei 60 anni dell’artista che ha confermato di avere un seguito decisamente importante.

