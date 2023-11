Sale la tensione al Grande Fratello, Anita se l’è presa contro Massimiliano Varrese e il suo modo di agire all’interno della Casa.

Scintille al Grande Fratello e non è una novità. Ancora protagonista Massimiliano Varrese che questa volta è stato preso di mira da Anita che non gliele ha certo mandate a dire. Parlando con Venozzi, la ragazza ha fatto presente come l’attore sia pronto a inventarsi dinamiche pur di stare al centro dell’attenzione cosa, per altro, sottolineata anche dal diretto interessato in precedenti occasioni.

Grande Fratello, Anita contro Varrese

Anita, parlando con Vittorio, ha detto la sua sugli atteggiamenti, anche in chiave “flirt” di Varrese: “Sta facendo un caos per niente, non ha manco l’alibi, la sera prima stava a di ‘mo sta settimana ce provo con Anita’. Poi a Rosy ha detto ‘che scatole mi annoio dai mi metto a litigare con qualcuno’. Diceva queste frasi e il giorno dopo fa le litigate davvero”.

Ma non solo. Anita ha fatto presente come l’attore sia totalmente costruito: “Dai è palese che è tutto studiato. Ma tu lo sai che la sera prima lui diceva che si annoiava, è rimasto vestito fino in piena notte, erano le 5 del mattino e diceva ‘ora inizio a provarci anche con te perché mi sto annoiando’? Lo sapevi forse? Te l’ha detto? Io non l’ho mai rivelato prima, ma ci sono le clip e possono andarle a prendere se vogliono le prove”, la rivelazione della ragazza del Grande Fratello.

“Lui ha proprio detto ‘ora ci provo con te, ora inizio a provarci con Ani, questa settimana ci proverò con te’. E allora vedi? Guarda che è tutto vero. Io sto zitta perché non voglio creare un caso di stato, perché se inizio a dire cose poi escono tutti i video. Diceva che si annoiava e si stufava e che voleva creare delle cose e provarci con me e questo prova tutto”.

Staremo a vedere se Massimiliano verrà messo al corrente di tale sfogo e vorrà replicare.

Di seguito anche un post Intagram che riguarda il GF:

